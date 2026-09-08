El minuto 90, pesadilla para Correcaminos

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Apertura 2026 se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la defensiva de Correcaminos, que entre lesiones, expulsiones y errores se encuentra dentro del top 5 de las peores zagas de la Liga de Expansión MX, con 13 goles recibidos.

Con un promedio cercano a los dos goles en contra por partido, el equipo dirigido por Gabriel “Místico” Pereyra ha mostrado uno de sus principales problemas en el cierre de los encuentros, lapso en el que ha recibido buena parte de las anotaciones.

Actualmente, Correcaminos suma 13 goles en contra en el Apertura 2026. De ellos, dos llegaron en el cierre del primer tiempo y cinco más durante los minutos finales o el tiempo agregado, mientras que el resto se produjo durante el desarrollo de los encuentros.

La defensa universitaria ha sufrido principalmente durante la segunda mitad, periodo en el que ha permitido ocho anotaciones, mientras que en los primeros 45 minutos ha recibido cinco.

A LA DEFENSA LE DUELE TODO

No importa si el rival ataca por derecha, izquierda o por el centro: Correcaminos ha mostrado vulnerabilidad prácticamente por todos los sectores del terreno de juego.

De los 13 goles recibidos, ocho se han originado por las bandas: cuatro por el costado derecho y cuatro por el izquierdo. Otros dos llegaron mediante ataques por el centro.

Los tres restantes se produjeron de distinta manera: dos tras errores en la salida y uno desde los once pasos.

UNA DEFENSA ‘PARCHADA’

Las lesiones de Alan Di Pippa, Jesús Piñuelas y Alan Ruiz han obligado a Pereyra a modificar constantemente su última línea y recurrir a mediocampistas para desempeñarse como centrales, como ha sucedido con Oliver Pérez y Gerardo Moreno.

A estas bajas se sumó la expulsión de Walter Ortega y Gerardo Moreno, situación que redujo todavía más las opciones del estratega argentino para conformar su defensa.

De acuerdo con los registros de la Liga, Correcaminos cuenta con siete defensores en su plantel. Tres se encuentran lesionados, por lo que las opciones disponibles se reducen a Alex Monárrez, Andrés Catalán, Walter Ortega y Ricardo González.

Así, entre lesiones, suspensiones y constantes modificaciones, la defensa se ha convertido en uno de los principales pendientes de Correcaminos en el Apertura 2026, especialmente cuando el reloj comienza a acercarse al minuto 90.