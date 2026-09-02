Cierra Correcaminos preparativos para el duelo ante Piratas

Con intensa sesión de futbol, complementado con trabajo de espacios reducidos y fortalecimiento físico en gimnasio, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cerró su preparación de cara al duelo frente a Piratas de Veracruz, a disputarse en el puerto jarocho el próximo sábado a las 7 de la noche y que corresponde a la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga ExpansiónMX.

La nave que pilotea el argentino Gabriel Pereyra, intensificó su trabajo para llegar en ritmo de competencia con cada una de las piezas de las que echará mano para cubrir las bajas por lesión y por suspensión que se han presentado en los últimos días, consciente en todo momento de contar con el plantel suficiente para encarar la competencia.

Correcaminos viajará este jueves a Veracruz donde trabajará en sesión programada el viernes y concentrarse de cara al enfrentamiento del sábado, donde se ha asignado a Jesús Enrique Herrera Armenta como árbitro central, asistido en las bandas por Rubén Martín Hipolito y Mario Edson Barrera, mientras que Maximiliano Arias será el cuarto oficial.