“CORRECAMINOS NECESITA A LA PORRA”: ARMANDO ARCE

+El presidente del Club reconoció que las medidas impuestas por la Federación para el ingreso de los grupos de animación son excesivas, pero advirtió que deben cumplirse para evitar multas o incluso un veto al estadio.

Por Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El presidente de Correcaminos, Armando Arce, aseguró que el equipo necesita del apoyo de su porra en las tribunas del Estadio Marte R. Gómez y reconoció que considera excesivos algunos de los requisitos que establece la Federación Mexicana de Futbol para permitir el ingreso de los grupos de animación.

Durante rueda de prensa, el directivo universitario abordó la inconformidad manifestada por integrantes de Radikales Norte, quienes han tenido dificultades para ingresar al estadio debido a los nuevos controles y registros establecidos para las barras o grupos de animación.

Arce fue enfático al señalar que estas disposiciones no son determinadas por Correcaminos y que el Club está obligado a cumplirlas para evitar sanciones.

“Las reglas de entrada e ingreso al estadio las marca la Federación de Futbol, no las marca Correcaminos, no las marca Armando Arce. ¿Son excesivas? Sí. Para mí es demasiado lo que les exigen a los chavos para poder entrar, pero son reglas que tenemos que cumplir”, manifestó.

El presidente naranja habló desde su propia experiencia, al recordar que hace aproximadamente 35 años también formó parte de la porra de Correcaminos, por lo que aseguró comprender lo que representa para los aficionados acompañar al equipo.

“Yo fui miembro de la porra hace 35 años más o menos. Sé lo que sienten los chavos, sé lo que sienten los miembros de las porras cuando van a ingresar al estadio, lo que viven; yo lo viví”.

Arce insistió en que la institución quiere nuevamente a los grupos de animación en las tribunas, debido a la importancia que tienen para generar ambiente y respaldar al equipo durante los encuentros como local.

“Invitamos a la porra, queremos que esté ahí. Un equipo de futbol necesita la porra, estar alentando al equipo y presionando al rival es muy importante”.

PIDEN A RADIKALES CUMPLIR CON EL REGISTRO

Respecto a lo ocurrido en el último partido, explicó que alrededor de 90 aficionados intentaron ingresar como parte del grupo de animación, pero al momento del corte realizado por la Federación únicamente aparecían 42 personas registradas en la lista proporcionada al Club.

Ante esta situación, Arce exhortó a los integrantes de Radikales Norte a completar su registro en el sistema correspondiente para evitar problemas en los siguientes encuentros.

“La única manera es que ingresen al sistema de la Federación para que puedan asistir al juego. No hay otra manera, lamentablemente”.

Advirtió que permitir el acceso sin respetar el procedimiento podría generar consecuencias para la institución, desde multas económicas hasta un posible veto al Estadio Marte R. Gómez.

“Si no cumplimos con las reglas, Correcaminos tiene problemas con multas, con veto de estadio, y queremos jugar todos los partidos de local con gente”.

El directivo adelantó que sostendrían una reunión con representantes de la Federación para plantear la problemática que existe en Ciudad Victoria y buscar alternativas que faciliten el procedimiento, siempre dentro del reglamento.

Asimismo, señaló que, aunque por disposición reglamentaria el Club tiene limitaciones para acercarse directamente a las barras, las puertas están abiertas para que los aficionados busquen orientación.

“Si ellos se acercan al Club, con mucho gusto estamos para atenderlos. Estamos dispuestos, en lo que nosotros podamos hacer, a hacer lo necesario para que estén ahí”.

GRITAR “ASCENSO” NO ESTÁ PROHIBIDO

Arce también habló sobre las manifestaciones que se han presentado en diferentes estadios de la Liga de Expansión MX para exigir el regreso del ascenso y descenso.

El presidente descartó que Correcaminos vaya a impedir estas expresiones y señaló que los aficionados tienen derecho a manifestar su postura desde las tribunas.

“Si ellos quieren ir a gritar ‘¡ascenso!’, los aficionados están en todo su derecho. No se les va a reprimir, para nada”.

Añadió que Correcaminos ha planteado su postura sobre el tema en las reuniones correspondientes, aunque reconoció que la institución no cuenta por sí sola con la capacidad de modificar las decisiones tomadas por la Federación.

“ANTES NO ESTÁBAMOS AHÍ”

En el plano deportivo, Armando Arce destacó que Correcaminos se mantiene en la pelea por los primeros lugares de la clasificación, pese a los puntos que se han escapado y a las bajas por lesiones y suspensiones.

Reconoció que el plantel atraviesa dificultades principalmente en la zona defensiva, pero reiteró su confianza en el grupo y en el trabajo del entrenador Gabriel “Místico” Pereyra.

Sobre lo cerrada que se encuentra la parte alta de la tabla, Arce dejó una frase que reflejó el cambio que vive actualmente el conjunto universitario.

“Me decían: ‘Está bien peleado ahí arriba’. Siempre ha estado peleado, lo que pasa es que nunca estábamos ahí. Ahora que estamos, pues sí estamos pendientes de la tabla”.

Finalmente, confirmó que la playera conmemorativa por el aniversario de Correcaminos tendrá una producción limitada de 500 piezas, las cuales serán comercializadas en la tienda oficial del Club. Los aficionados que cuentan con abono tendrán un descuento del 20 por ciento.