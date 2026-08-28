Correcaminos va por el liderato ante Durango

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras romper la mala racha en el Estadio José María Morelos y Pavón, Correcaminos regresa a casa para enfrentar a los Alacranes de Durango, en lo que será la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El Estadio Marte R. Gómez será el escenario de esta batalla, programada para arrancar a las 19:00 horas, donde el equipo de Gabriel “Místico” Pereyra buscará sumar tres puntos que le permitan colocarse en lo más alto de la tabla general y recuperar el liderato del circuito de plata del futbol mexicano.

El representante de la UAT viene de sumar de a tres en la fecha 5 del torneo, luego de conseguir una histórica victoria de 3-1 sobre Atlético Morelia en calidad de visitante, resultado que le permitió escalar posiciones y colocarse en el segundo puesto de la clasificación con 10 unidades.

Por su parte, el cuadro duranguense viene de caer en casa 2-1 ante Leones Negros de la UdeG, derrota que lo mandó hasta la posición 12 de la tabla general, al quedarse con seis unidades.

CUATRO AÑOS SIN VISITAR EL MARTE

Han pasado más de cuatro años desde la última ocasión en que los Alacranes de Durango jugaron en la capital tamaulipeca. Su más reciente visita al Estadio Marte R. Gómez fue el 12 de julio de 2022, cuando terminaron cayendo 5-3 ante Correcaminos.

Este enfrentamiento cuenta con poca historia, ya que ambos equipos se han medido solamente en seis ocasiones, con saldo favorable para el conjunto naranja, que registra cuatro victorias por dos derrotas.

DURANGO, EL TERCER MEJOR VISITANTE

A pesar de encontrarse en la parte baja de la clasificación, el equipo dirigido por Héctor Real ha mostrado una cara distinta jugando fuera de casa y actualmente es el tercer mejor visitante del Apertura 2026.

De sus tres compromisos disputados fuera de Durango, los Alacranes han conseguido seis unidades, por lo que Correcaminos tendrá enfrente a un rival que ha sabido obtener buenos resultados en patio ajeno.