‘Místico’, el entrenador de la jornada

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El entrenador de Correcaminos, Gabriel “Místico” Pereyra, fue elegido como el estratega de la Jornada 5 de la Liga de Expansión MX, luego de que el “Ave Universitaria” venciera 3-1 al Atlético Morelia.

Pereyra logró romper con una larga hegemonía michoacana, al convertirse en el primer técnico de Correcaminos en conseguir una victoria en el Estadio José María Morelos y Pavón, gracias a las anotaciones de Tomás Sandoval, Bryan Mendoza y Omar Islas.

Esta victoria representa la tercera que consigue el estratega argentino al frente de Correcaminos en el actual torneo, donde el conjunto de la UAT suma 10 unidades y se ubica como sublíder de la competencia, además de presumir la segunda mejor ofensiva con 13 anotaciones.

Además de Pereyra, el mediocampista Omar Islas también fue incluido entre los elementos destacados de la jornada, luego de marcar un gol ante su exequipo y colaborar con una asistencia en el triunfo naranja.

En el equipo ideal de la jornada también aparecen Edson Arce, Gustavo Olvera, Javier Suárez, Carlos Hernández, Adolfo Domínguez, Sergio Hernández, Jesús Ocejo, Sleyther Lora y Daniel Villaseca.