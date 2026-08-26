CFE detecta sobrecargas críticas por tomas clandestinas en Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 26 de Agosto del 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) intensificó operativos sorpresa en ciudad Victoria, Reynosa y Matamoros, municipios donde se concentra el mayor número de conexiones irregulares conocidas como “diablitos” en el servicio doméstico.

De acuerdo con el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, estas prácticas ilegales no solo representan un robo de energía, sino que provocan sobrecargas críticas en la infraestructura, derivando en apagones constantes y pérdida de confiabilidad en la red.

El funcionario explicó que las conexiones clandestinas suelen ser de baja calidad y mal instaladas, lo que incrementa el riesgo de accidentes. “Cuando hay una fuerte demanda de energía, el conductor se calienta y puede afectar al transformador, generando fallas mayores”, advirtió.

La CFE recordó que el uso de “diablitos” acarrea multas de hasta medio millón de pesos calculadas en UMA, además de penas de prisión de 3 a 10 años según el Código Penal Federal.

Para combatir estas prácticas, la empresa ha implementado nuevos medidores más seguros, diseñados para impedir alteraciones o manipulaciones. Sin embargo, el incremento masivo de las tomas clandestinas sigue presionando la capacidad de los circuitos, especialmente en colonias periféricas de Ciudad Victoria y en zonas de alta demanda en Reynosa y Matamoros.

Ángel Jiménez subrayó que algunos usuarios conectados ilegalmente operan equipos de alto consumo, como tornos y maquinaria, que requieren contratos formales de 220 volts. “Es una tristeza que se hagan bajantes improvisados, porque ponen en riesgo la red y la seguridad de todos”, lamentó