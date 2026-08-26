Tamaulipas va con 13 gimnastas al Regional de Torreón

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un grupo de 13 gimnastas tamaulipecas se alista para representar al estado en el Regional de Gimnasia Artística Femenil Zona 2, competencia que se desarrollará del 27 al 30 de agosto de 2026 en Torreón, Coahuila.

El Auditorio Municipal de Torreón será el escenario donde se reunirán representantes de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, estados que conforman la Zona 2 y que buscarán destacar en los diferentes niveles de la competencia.

La delegación tamaulipeca estará integrada por 13 niñas de distintas edades y niveles, quienes viajarán a la ciudad coahuilense bajo la dirección de su entrenadora Nancy Edith Alvarado Rodríguez.

En el Nivel 3 competirán María Alejandra Virues Pérez, Andre Camarillo Eguía, Danna Lucía Domínguez Escobedo, María José Avelar Nieto y Ximena Aisha Torres Crespo.

Por su parte, en el Nivel 4 estarán Paolo Rodríguez de Anda, Camila González Mata, Valentina Treviño Cardenaz, Valeria Acosta Ávalos, Ariadna Mariel García Reyes, Avril Cano Rioja y Paula Nohely Galván Sendejas.

Finalmente, Kendra Samadhi Hernández Alvarado será la representante tamaulipeca dentro del Nivel 5.

Las gimnastas llegan a esta competencia después de un proceso de preparación encabezado por la entrenadora Nancy Edith Alvarado, con el objetivo de conseguir buenos resultados ante las mejores exponentes de Coahuila y Nuevo León.

La actividad comenzará este jueves 27 de agosto y se extenderá hasta el domingo 30, en cuatro días de competencia en los que Tamaulipas buscará hacerse presente en el podio regional.