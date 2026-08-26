JC Betancourt acelera rumbo al Maratón de Berlín

Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El coach Juan Carlos Betancourt continúa dando muestra del buen momento que atraviesa, al conquistar el segundo lugar de su categoría en la carrera Héroes Ocultos, disputada en Monterrey, Nuevo León.

Betancourt completó los 10 kilómetros con un tiempo de 38 minutos y 28 segundos, registro que le permitió subir al podio y, al mismo tiempo, evaluar el avance de su preparación rumbo a sus próximos compromisos internacionales.

El entrenador tamaulipeco señaló que esta competencia forma parte de su camino rumbo al Maratón de Berlín, una de las pruebas de 42.195 kilómetros más importantes del mundo, además de su participación en HYROX de Francia, donde enfrentará un reto que combina carrera y ejercicios funcionales de alta intensidad.

“Es parte de mi preparación para el Maratón de Berlín y el HYROX en Francia”, destacó Betancourt tras completar la prueba.

Además de sus objetivos personales, Juan Carlos Betancourt mantiene una intensa labor como entrenador, trabajando actualmente con alrededor de 150 atletas distribuidos entre los clubes Renegados Runners, We Advance y Selección Demapro.

El resultado conseguido en Héroes Ocultos representa un parámetro positivo para JC Betancourt, quien continúa acumulando kilómetros y competencias con la mira puesta en llegar en óptimas condiciones a sus próximos desafíos.