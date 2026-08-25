Correcaminos prepara playera conmemorativa por su 46 aniversario

Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas celebra sus 46 años de historia con una playera conmemorativa inspirada en el primer uniforme utilizado por el equipo en 1980, así lo anunció el presidente del club, Armando Arce Serna.

En entrevista, el dirigente universitario adelantó que la intención es que el conjunto naranja utilice esta indumentaria especial en el partido ante Cancún FC, debido a que por cuestiones de logística no fue posible tenerla lista para el próximo compromiso frente a Durango.

“Tenemos una sorpresa, pero no va a ser el próximo juego. Lo más seguro es que sea contra Cancún. Por motivos de logística y de la empresa que nos hace los uniformes (Silver), no se pudo terminar para el juego de Durango”, explicó.

Arce Serna detalló que el diseño será retro y buscará reproducir la primera camiseta utilizada por Correcaminos en 1980, para lo cual se realizó una investigación mediante fotografías históricas del club.

“Es la primera playera que usó, el primer uniforme que usó el club en 1980. Buscamos fotos y siempre era el mismo patrón, y es como queremos que salgan a la cancha a jugar ese partido”, señaló.

Además, el presidente de Correcaminos confirmó que se contempla producir un número determinado de camisetas para ponerlas a la venta entre los aficionados, aunque los detalles sobre disponibilidad, precio y puntos de venta serán anunciados posteriormente.

CELEBRAN 46 AÑOS

Este lunes, Correcaminos conmemora su 46 aniversario, luego de que el club fuera fundado en 1980. Armando Arce destacó la importancia de la fecha y señaló que se tendría un convivio con los integrantes del plantel para recordar el nacimiento de la institución.

“Creo que es una buena fecha para festejar y tener aquí un convivio con los jugadores”, expresó.

CONTENTO CON EL ARRANQUE

En el aspecto deportivo, Arce Serna se mostró satisfecho después del triunfo conseguido como visitante ante Atlético Morelia, aunque dejó claro que el equipo todavía no ha conseguido nada y deberá confirmar su buen momento este viernes frente a Durango.

“Estamos muy contentos de ese triunfo, de la forma que se jugó, la forma que se ganó, pero ahora ya viene Durango el viernes y, para que cuente esa victoria anterior, tenemos que ir por los tres puntos este viernes”.

El directivo reconoció el trabajo realizado por el cuerpo técnico y los futbolistas durante este inicio de torneo, pero pidió mantener los pies en la tierra.

“Es el comienzo, no hemos ganado nada, pero creo que es un buen comienzo y eso nos da una pauta de estar más tranquilos para lo que viene al final del torneo”, concluyó.