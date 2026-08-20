Correcaminos, a romper la maldición

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo está listo para que la noche de este jueves dé comienzo la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, donde Correcaminos visitará al Atlético Morelia, en uno de los encuentros que luce como platillo fuerte de la fecha.

El duelo está pactado a las 19:00 horas en el Estadio José María Morelos y Pavón, escenario donde el equipo dirigido por Gabriel “Místico” Pereyra tendrá una complicada prueba ante uno de los mejores locales del torneo, ya que Atlético Morelia ha ganado los dos compromisos que ha disputado en casa.

Correcaminos llega a este encuentro con la intención de sacudirse la derrota sufrida ante Tapatío, filial de las Chivas del Guadalajara, que se impuso 3-2 en el Estadio Marte R. Gómez.

El descalabro le costó a la UAT el liderato general y lo hizo descender hasta la cuarta posición de la clasificación, donde se mantiene con siete unidades.

Por su parte, Atlético Morelia atraviesa por un buen momento al registrar tres victorias en cuatro encuentros, números que lo mantienen entre los tres mejores equipos de la Liga de Expansión MX. Los michoacanos llegan motivados después de imponerse por la mínima diferencia a Piratas.

DUELO DE OFENSIVAS

Los goles podrían hacerse presentes en el Estadio Morelos, ya que ambas escuadras se encuentran entre las cinco mejores ofensivas del Apertura 2026.

Correcaminos presume 11 anotaciones en cuatro jornadas, mientras que Atlético Morelia suma 10, por lo que el encuentro enfrenta a dos de los ataques más productivos en este inicio de campeonato.

EL MORELOS, TERRITORIO PROHIBIDO PARA LA UAT

Además de enfrentar a uno de los equipos protagonistas del torneo, Correcaminos tendrá que desafiar una estadística que hasta ahora ha sido totalmente favorable para los michoacanos.

El conjunto universitario no sabe lo que es ganar ante Atlético Morelia en el Estadio José María Morelos y Pavón. En los siete enfrentamientos disputados entre ambos equipos en este inmueble, el cuadro michoacano se ha quedado con la victoria.

Por ello, los dirigidos por Gabriel Pereyra buscarán romper otra racha negativa y conseguir un resultado que les permita mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación.

PREPARAN PROTESTA EN EL MORELOS

El encuentro también estará marcado por lo que suceda fuera de la cancha, ya que aficionados de Atlético Morelia preparan una protesta para exigir el regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

De acuerdo con información difundida por medios michoacanos, durante el partido ante Correcaminos se contempla una manifestación en el Estadio Morelos en la que participarían aficionados del conjunto local.

Morelia ha sido una de las plazas donde con mayor fuerza se ha expresado el rechazo a la eliminación del ascenso y descenso, por lo que el duelo de este jueves podría convertirse también en un nuevo escenario para exigir el regreso de la competencia deportiva entre la Liga de Expansión MX y la Liga MX.