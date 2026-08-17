LA DERROTA SACUDE AL CORRE, PERO SIGUE EN LA PELEA

+ Pese a caer ante Tapatío y perder el invicto, Correcaminos se mantiene cuarto de la general con siete puntos, apenas dos por debajo de los líderes.

Por Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En apenas 90 minutos, Correcaminos pasó de tener la oportunidad de mantenerse peleando en lo más alto de la Liga de Expansión MX a caer hasta el cuarto lugar de la tabla general, luego de la dolorosa derrota de 3-2 ante Tapatío en el Estadio Marte R. Gómez.

El descalabro pegó doble para los universitarios. No solamente significó perder el invicto en el Apertura 2026, sino también quedarse estancados en siete unidades mientras sus principales competidores aprovecharon la jornada para superarlos.

Y la forma hizo todavía más doloroso el resultado.

Correcaminos llegó a tener ventaja de 2-1, pero nuevamente las desatenciones defensivas terminaron costándole caro. Tapatío aprovechó los errores de la zaga naranja, remontó el marcador y terminó llevándose los tres puntos de Ciudad Victoria.

Tras cuatro jornadas, el equipo dirigido por Gabriel “Místico” Pereyra registra dos victorias, un empate y una derrota, con 11 goles a favor y ocho en contra, para una diferencia de +3.

Ahora la UAT aparece en la cuarta posición con siete puntos, a dos unidades de los líderes U. de G. y Atlético Morelia, ambos con nueve. Mineros de Zacatecas ocupa el tercer puesto con ocho.

Pero Correcaminos tampoco puede descuidarse.

Piratas FC, Tapatío y Venados también tienen siete unidades, por lo que únicamente la diferencia de goles mantiene al conjunto tamaulipeco por encima de ellos. Atlético La Paz, Alebrijes y Durango aparecen inmediatamente después con seis puntos.

La buena noticia para los universitarios es que, pese al golpe sufrido en casa, siguen a tiro de piedra del liderato y mantienen una de las ofensivas más peligrosas del campeonato. Sus 11 anotaciones los colocan entre los equipos con mayor producción ofensiva después de cuatro fechas.

El problema está del otro lado de la cancha: Correcaminos ya recibió ocho goles, una cifra que comienza a encender las alarmas para un equipo que pretende mantenerse en la parte alta.

La derrota ante Tapatío dolió por el escenario, por haber dejado escapar una ventaja y porque frenó el impulso que había generado el buen arranque naranja.

Correcaminos sigue entre los primeros cuatro, sí, pero después de acariciar la cima, ahora tendrá que remar nuevamente para alcanzarla.