El Clásico se tiene que ganar: Sandoval

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El atacante argentino de Correcaminos, Diego Sandoval, fue directo de cara a la edición 44 del Clásico Tamaulipeco: para el conjunto universitario no hay otro objetivo que quedarse con la victoria ante Tampico-Madero.

“Es un partido importante, un partido donde se tiene que ganar. Sabemos lo que significa el Clásico Tamaulipeco”.

Sandoval reconoció que el equipo mantiene una deuda con su afición, luego de que los resultados no han acompañado a Correcaminos en las últimas jornadas. En sus cuatro compromisos más recientes, la UAT únicamente ha rescatado dos de los 12 puntos disputados.

“La afición debe estar confiada en que podemos sacar el resultado. Si bien en los dos últimos Clásicos el equipo no ha ganado, hoy la afición debe estar tranquila, ya que el equipo está trabajando para revertir esa situación”.

El atacante consideró que Correcaminos necesita un triunfo que sirva como impulso para recuperar terreno en la clasificación y volver a colocarse entre los equipos que pelean por un lugar en la Liguilla.

“La victoria nos vuelve a meter a zona de Liguilla y eso es lo que queremos ahorita: ganar el Clásico y regresar a los primeros lugares”, sentenció.