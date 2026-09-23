Un Clásico no se juega, se gana: Islas

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El mediocampista de Correcaminos, Omar Islas, fue contundente al señalar que los Clásicos no se juegan, se ganan. A pesar de que el equipo no atraviesa por su mejor momento, aseguró que el plantel está convencido de que puede conseguir un resultado positivo ante Tampico-Madero, en lo que será la edición 44 del Clásico Tamaulipeco.

“Es un partido importante. Sabemos que los Clásicos se viven de otra manera, es por ello que estamos trabajando para lograr salir de la mala racha en la que estamos”.

Cabe señalar que, en las últimas cuatro jornadas disputadas, Correcaminos únicamente ha logrado sumar dos unidades, bache que terminó por sacar al conjunto universitario de la zona de calificación.

Ante este panorama, Islas reconoció la importancia que tiene el duelo frente a la Jaiba Brava para las aspiraciones del equipo en el Apertura 2026.

“Este es un partido importante, que abre el camino para regresar a los primeros puestos de la tabla general”.

El mediocampista aseguró que, pese a los últimos resultados, al interior del plantel no existe presión y destacó que el equipo ha mantenido el trabajo con la intención de reencontrarse con la victoria.

“Que la gente esté tranquila, que nosotros vamos a dar hasta la última gota de sudor para lograr los tres puntos el viernes”, sentenció.