“Correcaminos no está en crisis”: Místico Pereyra

Por: Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Pese a que los resultados de las últimas jornadas no han sido los esperados y Correcaminos continúa sufriendo en los minutos finales de los partidos, el entrenador Gabriel “Místico” Pereyra descartó que el equipo atraviese por una crisis y aseguró que mantiene plena confianza en su plantel.

Previo al compromiso de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, el estratega reconoció que estadísticamente esperaba tener una mayor cosecha de puntos a estas alturas del campeonato; sin embargo, señaló que también deben analizarse las formas y el funcionamiento mostrado por el conjunto universitario.

“Los resultados últimos no han sido los esperados. Estadísticamente pretendíamos tener mejores resultados, eso es cierto, pero también hay que analizar las formas”, expresó.

Pereyra destacó que el torneo se mantiene sumamente parejo y consideró que Correcaminos necesita corregir pequeños detalles para volver a conseguir los resultados que le permitan pelear en la parte alta de la clasificación.

“El equipo no está en crisis, el equipo no juega mal, el equipo es protagonista, tiene llegada. Necesitamos meter más goles, necesitamos contundencia”, afirmó.

LES DUELE EL CIERRE

Uno de los principales problemas de Correcaminos está en los minutos finales de los encuentros. De los 15 goles que ha recibido el conjunto naranja, 10 han llegado en los últimos minutos, situación que Pereyra atribuyó más a un aspecto mental que físico.

Explicó que el cuerpo técnico intercambia información física con sus rivales para comparar el rendimiento de los equipos y, salvo el partido ante Piratas de Veracruz, Correcaminos ha registrado mejores números en cuanto al recorrido dentro del terreno de juego.

“No es una merma física. Siento que es un aspecto mental que nos está costando”, señaló.

Para el “Místico”, el deseo de cuidar o ir para liquidar el resultado ha terminado jugando en contra de sus futbolistas, provocando distracciones que han resultado demasiado costosas.

“Quizá dentro del campo, el querer sobreproteger ese resultado que todavía no estaba seguro nos lleva a tener distracciones. Son detalles que nos están haciendo doler muchísimo”.

El técnico reconoció que existen errores individuales muy puntuales en algunos de los goles recibidos, pero rechazó cargar toda la responsabilidad sobre la defensa, al considerar que mejorar los números es tarea de todo el equipo.

“Necesitamos bajar la cantidad de goles que nos hacen, pero es un trabajo de todo el equipo. No es defensivo, ni de un jugador ni de dos jugadores”.

TAMBIÉN FALTA CONTUNDENCIA

Pereyra señaló que así como se cuestionan las fallas defensivas, también debe ponerse atención en las oportunidades que Correcaminos está dejando escapar frente al arco rival.

Como ejemplo puso el reciente encuentro ante Cancún FC, en el que consideró que su equipo generó suficientes oportunidades durante la primera mitad para tomar una ventaja considerable.

“Se hace mucho énfasis en lo defensivo, pero yo siento que en el primer tiempo nos tendríamos que haber ido con tres goles fáciles y no hicimos ninguno”.

Ante esta situación, aseguró que el trabajo se enfoca tanto en corregir los errores defensivos como en mejorar la contundencia ofensiva.

SIGUE BUSCANDO EL ONCE IDEAL

Las lesiones y expulsiones también han obligado al cuerpo técnico a modificar constantemente su cuadro titular. Pereyra reconoció que todavía no ha podido contar con los dos defensores centrales que originalmente contemplaba como titulares, situación que ha provocado movimientos e incluso la utilización de futbolistas fuera de su posición habitual.

En el último compromiso, el estratega recurrió por primera ocasión en el torneo a una línea de cinco defensores con la intención de darle mayor equilibrio al equipo.

“Vamos a tratar de encontrar el once ideal, pero más allá del once ideal, también los cambios necesarios para que podamos soportar estos últimos minutos”.

Pese a las dificultades, Pereyra insistió en que Correcaminos tiene plantel para estar entre los primeros cuatro lugares de la competencia y pidió mantener la confianza en el proceso.

“Estamos en un proceso de consolidación, de crecimiento, de encontrarnos como equipo. No me gusta esta etapa; hubiera preferido estar dentro de los primeros lugares, porque siento que el equipo que tenemos debe estar dentro de los primeros cuatro”.

Finalmente, el entrenador aseguró que no modificarán el rumbo del proyecto y que continuarán trabajando para corregir los errores que han impedido al conjunto naranja reflejar su funcionamiento en mejores resultados.

“Vamos a seguir trabajando y confiando en lo que hemos hecho hasta ahora, porque sabemos que ese es el camino”.