Bernal hace historia… primera tamaulipeca en jugar la Women’s Super League

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– La defensa tamaulipeca Rebeca Bernal escribió un nuevo capítulo en su carrera al debutar con el Manchester United en la Women’s Super League de Inglaterra, convirtiéndose en la primera futbolista de Tamaulipas en tener participación en esta competencia.

Pese al histórico momento para la tampiqueña, su presentación se dio en una tarde complicada para el Manchester United, que sufrió una dolorosa derrota de 5-0 ante el Chelsea, en duelo correspondiente a la segunda jornada del torneo.

Bernal ingresó de cambio al minuto 62 en sustitución de Ella Toone, cuando las “Red Devils” ya se encontraban abajo 3-0 en el marcador. Ante este panorama, la tamaulipeca buscó aportar solidez defensiva y contener los ataques del conjunto londinense, aunque terminó siendo amonestada al minuto 84.

Con su aparición, Bernal suma un nuevo logro a una carrera que la ha llevado a convertirse en una de las futbolistas mexicanas más destacadas de los últimos años.

La originaria de Tampico dejó huella en el futbol mexicano como capitana de Rayadas de Monterrey, club con el que conquistó cuatro títulos de la Liga MX Femenil, además de consolidarse como un elemento importante de la Selección Mexicana.

Su desempeño la llevó en 2025 al Washington Spirit de la NWSL de Estados Unidos, dando así el salto al futbol internacional. Ahora, tras su llegada al Manchester United a inicios de septiembre, Bernal comienza una nueva aventura en Inglaterra con el objetivo de consolidarse en una de las ligas femeniles más competitivas del mundo.