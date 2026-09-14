La Catrina está en ‘Semis’

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con un gol de último minuto de Jessica Medina, el equipo de La Catrina logró avanzar a las Semifinales del torneo Mixto de Los Kama’s, tras dejar en el camino al Deportivo Jasso.

El rectángulo de Los Kama’s Park fue el escenario de este compromiso, donde la ‘Huesuda’ vino de menos a más y terminó venciendo a su rival.

En las acciones del juego, el equipo ‘Morado’ tocó el marco del Deportivo Jasso, pero el gol se le negaba a la ‘Huesuda’.

Cosa contraria ocurrió con el Deportivo Jasso, que aprovechó un descuido del cuadro de La Catrina para hacer el 1-0 por conducto de Gael Bocanegra, quien con un disparo de larga distancia venció a la cancerbera rival.

Para el complemento las cosas no cambiaron mucho, ya que el Deportivo Jasso cuidó el cero lo más que pudo y replegó a su equipo en la parte baja, situación que aprovechó La Catrina para irse al ataque.

Y como dice el dicho: “tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe”. Esto le pasó a Jasso, ya que Pablo Medina, con el rostro, logró el gol del empate para poner el 1-1.

El 2-1 cayó en los suspiros del partido, luego de que, entre un mar de piernas, Jessica Medina clavara el tanto que le dio la victoria a la ‘Huesuda’.