Dulce venganza de Cantú

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, y así fue para el Deportivo Cantú, que finalmente pudo cobrarse cuentas pendientes ante el Deportivo Bernal al eliminarlo en los Cuartos de Final de la máxima categoría de la Liga Santander Premier, tras igualar 4-4 en el marcador global.

Con un gol de último minuto de Homero Martínez, el Deportivo Cantú consiguió su boleto a las Semifinales, instancia en la que se enfrentará al Deportivo Mante.

El campo 3 del IPSSET fue escenario de este “Clásico” entre ambas escuadras, donde los “Beny Boys” fueron los encargados de abrir el marcador al aprovechar una falla de la defensiva de Cantú para colocar el 1-0.

Pese a los intentos del conjunto de Cantú por reaccionar, el marcador no volvió a moverse durante los primeros 45 minutos.

Para el complemento, Cantú adelantó líneas en busca del empate y encontró recompensa cuando Miguel Astello conectó el esférico desde fuera del área para vencer al guardameta y poner el 1-1.

Tras la anotación, y pese a jugar con un hombre menos, Deportivo Bernal volvió a hacer daño en el arco defendido por Yahir Ugarte. Williams Turrubiates aprovechó una asistencia de Germán Castillo y mandó el balón al fondo de la red para devolverle la ventaja a los “Beny Boys” por 2-1.

Con el marcador en contra y la temporada pendiendo de un hilo, Deportivo Cantú se jugó todo en el último tiro de esquina del encuentro.

Tras una serie de rebotes dentro del área, Homero Martínez sacó un tremendo riflazo para marcar el agónico 2-2 y decretar el 4-4 en el global, resultado que le dio a Cantú el pase a las Semifinales.

MANTE ECHA A GONZÁLEZ-ÉBANOS

El cuadro “Cañero” aprovechó su localía para dejar fuera al Deportivo González-Ébanos, tras imponerse 2-0 en el partido de vuelta y sellar un contundente 4-1 en el marcador global.

SECCIÓN X “REVIVE” Y ELIMINA A ZACATILLO

Sección X vino de menos a más y consiguió instalarse en la antesala de la Final al vencer 4-3 en el global a Zacatillo-Quiroz, luego de remontar una desventaja de dos goles.

LAS MARÍAS NI SUDARON

Por su parte, Las Marías avanzó a las Semifinales por la vía del default ante Rey Cuervos, conjunto que no se presentó al partido de vuelta después de cargar con una desventaja de 3-0 desde el encuentro de ida.