Juan José Salazar se suma al PAN y cierra filas con el proyecto de Jorge “Tico” García en Victoria

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El escenario político de Ciudad Victoria rumbo al 2027 comenzó a registrar nuevos movimientos con la incorporación de Juan José Salazar, quien recientemente dejó las filas de Movimiento Ciudadano y ahora se integra al Partido Acción Nacional (PAN), donde también ha tomado fuerza el proyecto encabezado por Jorge “Tico” García.

La llegada de Juanjo Salazar al PAN ocurre después de que el exmilitante de Movimiento Ciudadano anunciara su salida de ese partido y cuestionara el rumbo que tomó la organización política en Tamaulipas. De acuerdo con publicaciones recientes, su incorporación al nuevo proyecto apunta a fortalecer una estructura opositora en la capital del estado.

A través de sus redes sociales, Salazar acompañó el anuncio con un mensaje que plantea una nueva etapa política en Victoria y destacó la necesidad de sumar esfuerzos en torno a un mismo objetivo.

“Victoria Cambia cuando todos vamos en el mismo Rumbo”, publicó el ahora panista, en un mensaje acompañado por una fotografía en la que aparece junto a integrantes del nuevo proyecto político.

El exmilitante de Movimiento Ciudadano también utilizó una expresión que se ha convertido en parte de su narrativa política.

“¡Puro Pa’delita con Puro Jale!”, frase con la que llamó a mantener el trabajo territorial y la suma de voluntades de cara a los próximos retos electorales.

La incorporación de Salazar se da en un momento en que distintos grupos de oposición buscan reorganizarse en Victoria. Su salida de Movimiento Ciudadano había generado especulaciones sobre el destino de su proyecto político, particularmente por su actividad territorial y sus aspiraciones dentro del escenario electoral de la capital tamaulipeca.

En paralelo, Jorge “Tico” García ha aparecido como uno de los perfiles que buscan consolidar una alternativa desde Acción Nacional. Medios locales han señalado que la suma de ambos perfiles podría representar un intento por fortalecer la presencia territorial del PAN rumbo al proceso electoral de 2027.

Con este movimiento, Juanjo Salazar dejó atrás su etapa en Movimiento Ciudadano y se incorpora a una nueva plataforma partidista, mientras el panismo victorense busca reagrupar cuadros y construir un proyecto competitivo para la próxima elección municipal.