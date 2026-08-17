“Tenemos que salir más concentrados”: William Guzmán

Por: Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras perder el invicto en casa, el jugador de Correcaminos, William Guzmán, reconoció que la derrota ante Tapatío representó un duro golpe para el equipo; sin embargo, aseguró que el conjunto naranja tiene en sus manos la posibilidad de mantenerse entre los primeros lugares de la Liga de Expansión MX.

En rueda de prensa, Guzmán señaló que el plantel ya dejó atrás el tropiezo y se encuentra concentrado en el compromiso correspondiente a la jornada 5, consciente de la importancia de volver a sumar para no perder terreno en la parte alta de la clasificación.

“Fue un golpe duro, más por perder en casa, pero somos conscientes de que todo depende de nosotros para mantenernos en los primeros lugares. Este partido que viene va a ser importante también para nosotros”, expresó.

Pese a la derrota, el futbolista destacó la capacidad de reacción que ha mostrado Correcaminos durante el arranque del Apertura 2026, principalmente cuando se encuentra abajo en el marcador.

“El equipo nunca baja los brazos, siempre va al frente. A pesar de ir abajo, siempre busca proponer y creo que se ha visto en los partidos”, señaló.

DEBEN CERRAR LA PUERTA

Aunque Correcaminos se ha caracterizado por su capacidad ofensiva, Guzmán reconoció que uno de los principales aspectos a corregir es la cantidad de goles recibidos, por lo que consideró fundamental mejorar la concentración desde los primeros minutos.

“Creo que tenemos que salir más concentrados en los primeros momentos, porque ahí nos han caído los goles. Hay que mantener la concentración; sabemos que tenemos un buen plantel y hay que confiar”, apuntó.

Respecto a las lesiones que han afectado al conjunto universitario durante las primeras jornadas, William Guzmán reconoció que todos los elementos son importantes, aunque respaldó a quienes han recibido la oportunidad de suplir las ausencias.

“Todos los jugadores son importantes. Sí tenemos compañeros lastimados, pero también sabemos que el jugador que entra va a dar lo mejor”, manifestó.

Finalmente, Guzmán consideró que uno de sus principales aportes al plantel es la experiencia que ha acumulado durante su trayectoria en la categoría, además del respaldo que busca brindar a sus compañeros.

“Creo que mi experiencia. Soy un jugador que ya tiene bastante tiempo en esta Liga y trato de brindarles el apoyo a mis compañeros y respaldarlos”, concluyó.

Correcaminos buscará sacudirse rápidamente el golpe sufrido en casa y regresar a la senda del triunfo en la jornada 5 ante Atlético Morelia, con el objetivo de mantenerse en la pelea por los primeros puestos.