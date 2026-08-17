Llaman a diputados de Tamaulipas a periodo extraordinario de sesiones

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 17 de agosto.- El Congreso de Tamaulipas convocó a sus 36 diputados a una sesión extraordinaria este martes 18 de agosto, en la que se prevé abordar una serie de reformas, incluyendo la creación de nuevas secretarías en el Estado, así como y propuestas pendientes durante el actual periodo de receso legislativo.

Entre los asuntos centrales se encuentra la propuesta del Gobierno de Tamaulipas para crear dos nuevas secretarías estatales, mediante cambios en la estructura de la administración pública, en total los diputados desahogarán 46 asuntos.

Una de las iniciativas plantea elevar a rango de secretaría a la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital, mientras que la segunda busca separar al Instituto de las Mujeres de Tamaulipas de la Secretaría de Bienestar Social para convertirlo en la nueva Secretaría de las Mujeres.

La convocatoria al periodo extraordinario fue presentada por la presidenta de la Diputación Permanente, Lucero Deosdady Martínez López, y aprobada por unanimidad con seis votos a favor, con lo que quedó formalizado el llamado al Pleno del Congreso estatal.

Además de las modificaciones a la estructura del gobierno estatal, los legisladores analizarán reformas a las leyes de Salud, Hacienda, Desarrollo Social, Vivienda, Educación y Ley de Transparencia, así como otros asuntos que fueron considerados prioritarios para ser desahogados antes del siguiente periodo ordinario.

También se contempla la autorización de donaciones por parte del Gobierno de Tamaulipas a la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro de los temas que serán puestos a consideración de los diputados durante la sesión extraordinaria.

El Congreso permanece actualmente en periodo de receso, luego de concluir el periodo ordinario, y tiene previsto iniciar su primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional el próximo primero de octubre.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, había anticipado la convocatoria a un periodo extraordinario para avanzar en los asuntos pendientes y evitar que se acumulen al inicio del nuevo periodo ordinario, por lo que los diputados retomarán temporalmente sus actividades para resolver los temas incluidos en el orden del día.