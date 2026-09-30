Congreso revisará en octubre tablas de valores catastrales de municipios de Tamaulipas

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Congreso de Tamaulipas prevé desahogar durante octubre las propuestas de tablas de valores catastrales presentadas por los ayuntamientos, luego de que alrededor de 40 municipios cumplieran con la entrega de sus proyectos dentro del plazo establecido, informó el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández.

El legislador explicó que, en la mayoría de los casos, los municipios no plantearon modificaciones significativas a sus valores catastrales, mientras que únicamente alrededor de cuatro ayuntamientos propusieron ajustes, principalmente relacionados con el comportamiento de la inflación.

Vargas Fernández señaló que existen además tres municipios que no presentaron sus tablas dentro del plazo legal, cuyo vencimiento ocurrió el pasado 10 de septiembre. Aunque la legislación no contempla una sanción específica por la omisión, el Congreso buscará que los ayuntamientos cumplan con esta obligación.

“Nosotros vamos a exhortarles y también vamos a colaborarles o a ayudarles en lo necesario para que ellos presenten sus tablas”, señaló.

El diputado explicó que el Poder Legislativo ya mantiene coordinación con la instancia parlamentaria correspondiente para que los proyectos puedan ser analizados y, en su caso, desahogados durante el próximo periodo de trabajo.

Sobre las razones por las que algunos municipios no han cumplido con la presentación, Vargas Fernández consideró que podría existir una falta de preparación técnica para elaborar los documentos, particularmente al tratarse de municipios pequeños y con menor población.

“Yo creo que preparación técnica para elaborar es lo que yo estoy suponiendo, pero los vamos a colaborar para que ellos lo envíen”, comentó.

De esta manera, el Congreso estatal dará seguimiento al cumplimiento de la obligación municipal y buscará facilitar que los ayuntamientos pendientes integren y remitan sus propuestas de valores catastrales para continuar con el procedimiento legislativo correspondiente.