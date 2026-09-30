Humberto Prieto descarta adelantar decisiones sobre aspiraciones electorales

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, evitó adelantar si buscará participar en el próximo proceso electoral y señaló que, por ahora, su prioridad es mantener el trabajo legislativo y la conducción del Poder Legislativo estatal.

Ante los cuestionamientos sobre una eventual separación de la diputación para buscar otro cargo, el legislador sostuvo que esperará a conocer las convocatorias y reglas que definirán las próximas participaciones políticas.

“Vamos a ver en su momento cuando se hagan las convocatorias. Ahorita estoy enfocado en lo mío, tengo la gran responsabilidad de ser el coordinador del Grupo Parlamentario Morena, ser el presidente de la Junta de Gobierno”, manifestó.

Prieto Herrera consideró que anticipar definiciones podría generar incertidumbre al interior del Congreso, por lo que planteó mantener la atención en los asuntos que corresponden al Poder Legislativo.

“Adelantarse en cualquier declaración podría generar alguna incertidumbre o algún, como decimos por ahí, que se caliente un poquito el tema en el Congreso”, expresó.

Sobre la posibilidad de que las aspiraciones electorales de algunos diputados repercutan en el trabajo legislativo, descartó que esto deba afectar el desarrollo de las actividades parlamentarias y señaló que cada legislador tiene derecho a definir su participación conforme a las convocatorias y reglas correspondientes.

En este contexto, destacó que el Congreso tiene por delante asuntos relevantes durante el último trimestre del año, entre ellos temas relacionados con el proceso electoral, por lo que dijo que será necesario esperar a conocer las disposiciones que establezcan las autoridades partidistas y electorales.

El legislador también se refirió al inicio de un nuevo año de la actual Legislatura y llamó a las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso a mantener una dinámica basada en el diálogo y la búsqueda de acuerdos.

“Como los hemos estado manejando toda esta legislatura por parte de los coordinadores parlamentarios en la Junta de Gobierno, así como los diputados en general, con respeto, obviamente tratando de llegar a acuerdos, con mucho diálogo, tratando de hacer consensos”, señaló.

Añadió que, cuando no sea posible alcanzar acuerdos, debe prevalecer el debate parlamentario dentro de los cauces institucionales, al considerar que el intercambio de posiciones forma parte del trabajo legislativo.

“Si no, pues bueno, que haya un debate de altura como se estaba haciendo”, puntualizó.