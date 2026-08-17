“NO ME GUSTA PERDER”: MÍSTICO PEREYRA

Angel Alejandro Vázquez Terán

Ciudad Victoria.- Tras la derrota de Correcaminos ante Tapatío, el técnico Gabriel “Místico” Pereyra reconoció que el resultado dejó dolido al plantel, pero aseguró que deberán aprender de los errores cometidos para seguir mejorando en el Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El estratega señaló que los goles recibidos fueron producto de errores defensivos y desatenciones que ya se habían trabajado durante la semana, por lo que reconoció que será necesario redoblar esfuerzos para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.

Pereyra dejó claro que perder en casa es algo que le incomoda, principalmente por el respaldo que recibió el equipo por parte de la afición en el Estadio Marte R. Gómez.

“No me gusta perder”, expresó el estratega, quien, pese al resultado adverso, destacó la actitud de sus jugadores, al considerar que el equipo luchó hasta el último minuto en busca del empate.

El “Místico” reiteró su confianza en el plantel y señaló que el objetivo continúa siendo mantener a Correcaminos como un equipo competitivo y pelear por un lugar en la Liguilla.

Asimismo, consideró que no es momento de señalar culpables por la derrota, sino de respaldar a los jugadores, corregir los errores y continuar trabajando para recuperar el camino.

Finalmente, Pereyra agradeció el apoyo de la afición y aseguró que el equipo buscará responder dentro de la cancha. De cara al próximo compromiso como visitante ante Atlético Morelia, señaló que Correcaminos deberá mostrar mayor concentración y corregir los detalles que terminaron costándole la derrota ante Tapatío.