«No podemos estar arriba siendo los más goleados»: Pereyra

Por Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Gabriel “Místico” Pereyra no escondió su molestia tras la derrota de Correcaminos ante Tapatío y reconoció que, si el equipo pretende mantenerse peleando por los primeros lugares de la Liga de Expansión MX, deberá corregir urgentemente sus problemas defensivos.

En rueda de prensa previo al duelo ante Atlético Morelia, el estratega argentino señaló que el tropiezo de la jornada anterior dejó malas sensaciones, principalmente porque los universitarios desaprovecharon una oportunidad importante para mantenerse en lo más alto de la clasificación.

“Todos queríamos seguir sumando. Creo que no aprovechamos una linda oportunidad para poder seguir estando en primer lugar. Nos bajaron ahora de la tabla y no nos gusta; en especial a mí no me gusta para nada, pero lo aceptamos”, expresó.

Pereyra fue autocrítico y reconoció que los números defensivos representan uno de los principales pendientes del conjunto naranja.

“No podemos ser superlíderes o estar en los primeros lugares si somos el equipo más goleado, y eso tenemos que modificar”, sentenció.

CONCENTRACIÓN, ATENCIÓN Y AGRESIVIDAD

Para el técnico de Correcaminos, la solución no pasa únicamente por modificar nombres en la zona defensiva, sino por elevar tres aspectos que considera fundamentales.

“Cuando hablas de lo defensivo y de errores puntuales, lo puedes cambiar con concentración, atención y agresividad. Son esas tres palabras que vamos a trabajar durante toda esta semana y todo el torneo”.

Pereyra señaló que en la Liga de Expansión la intensidad termina siendo determinante y aseguró que para competir es necesario correr más y mostrar mayor agresividad que el rival.

Sobre Tapatío, reconoció que realizó un gran encuentro, pero dejó claro que el análisis de Correcaminos debe centrarse en sus propios errores.

“Lo que ellos hagan es secundario. Lo que nosotros hagamos es lo que nos importa, nos interesa y tenemos que corregir”.

LESIONES SÍ PESARON

El “Místico” reconoció que las lesiones sufridas durante el encuentro anterior terminaron afectando el desarrollo del partido, principalmente las salidas de Vicente Torres y Duván Mina.

Explicó que perder a Torres obligó a realizar modificaciones para recuperar el equilibrio en medio campo, mientras que la ausencia de Mina le quitó velocidad y profundidad al ataque para la segunda mitad.

A esto se suma que Correcaminos ha tenido bajas en la defensa central, con jugadores como Piñuelas en recuperación y otros elementos lesionados, situación que ha obligado al cuerpo técnico a utilizar alternativas.

Pese a ello, Pereyra rechazó utilizar las ausencias como justificación, al considerar que cuenta con un plantel preparado para responder.

“Tenemos dos por puesto y todos trabajan parejo. Los jugadores que ocuparon esas posiciones están capacitados”, sostuvo.

PAGAN EL PRECIO DE LA EXIGENCIA

Pereyra también reconoció que la fuerte carga física implementada desde la pretemporada comienza a pasar factura con lesiones y una merma en algunos futbolistas.

Sin embargo, aseguró que no piensa modificar el plan, pues su objetivo es construir un equipo capaz de soportar las exigencias que tendría una eventual Liguilla.

“Yo vine acá para estar en Liguilla y tengo que preparar siempre un equipo para Liguilla. Ahí voy a tener que estar jugando miércoles, sábado, y para poder pasar necesitas tener un equipo muy físico”.

El entrenador considera que esa preparación ya ha dado resultados, poniendo como ejemplo la capacidad física mostrada por Correcaminos ante equipos como Mineros y Leones Negros.

NO HABRÁ ROTACIONES POR ROTAR

Sobre los constantes movimientos en su alineación, Pereyra descartó que exista una política de rotación y aseguró que jugarán aquellos futbolistas que atraviesen por el mejor momento.

“No voy a rotar jugadores. Siempre van a jugar los que mejor estén. Si el once que inició el partido anterior está bien para iniciar el siguiente y entrenó muy bien en la semana, va a volver a iniciar sin problema”.

También adelantó que existe comunicación permanente con el equipo de Liga Premier que dirige Jorge Urbina, ya que algunos jóvenes que entrenan con el primer equipo podrán bajar para tener minutos y mantenerse en competencia.

El objetivo, explicó, es que esos futbolistas estén preparados para asumir mayores responsabilidades en el futuro y que Correcaminos reduzca progresivamente la necesidad de incorporar jugadores procedentes de otros clubes.

MORELIA, LA OPORTUNIDAD DE REACCIONAR

Ahora Correcaminos tendrá una semana corta para preparar su compromiso ante Atlético Morelia, rival que aparece como una nueva prueba para un equipo que busca sacudirse rápidamente la derrota.

Pereyra mantiene la confianza en su plantel, pero dejó claro que para volver a escalar posiciones deberá recuperar una característica que considera indispensable en esta categoría: la concentración.

“Acá todos los equipos están parejos: perdés y te vas al puesto 10; ganás y te vas al puesto uno. Por eso la concentración y la agresividad son muy importantes”.

Con una de las ofensivas más productivas del torneo, pero también con serios problemas para mantener su arco protegido, Correcaminos tendrá ante Morelia la oportunidad de demostrar si aprendió la lección del último tropiezo y está listo para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.