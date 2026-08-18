‘Rugirá’ Botello en Yucatán

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La pelotera victorense Abigail Botello tendrá nuevos colores para la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), luego de ser anunciada como integrante de Leonas de Yucatán, franquicia que hará su debut en el circuito profesional.

Botello fue presentada junto a siete jugadoras más que formarán parte de la base mexicana con la que Leonas comenzará a escribir su historia, teniendo como casa el Parque Kukulcán.

Daniela Leal, directora general de la Liga Mexicana de Softbol, confirmó que la temporada 2027 arrancará el 21 de enero, fecha en la que la novena yucateca se incorporará oficialmente a la competencia.

La fase regular se extenderá hasta el 7 de marzo y cada equipo disputará 14 series, siete como local y siete en calidad de visitante.

Además, la temporada contará con actividades especiales como el Juego de Estrellas y el Home Run Derby, mientras que los playoffs están contemplados del 9 al 14 de marzo.

Posteriormente se disputará la Serie de la Reina, instancia en la que se definirá a la nueva campeona de la Liga Mexicana de Softbol.

NUEVO RETO PARA LA VICTORENSE

Abigail Botello llegará a Yucatán con experiencia dentro del softbol profesional mexicano, luego de defender durante varias temporadas los colores de Charros de Jalisco Femenil, equipo con el que logró destacar dentro de la LMS.

Ahora, ante la decisión de Charros de Jalisco de no participar en la próxima campaña, la tamaulipeca comenzará una nueva etapa en su carrera profesional.

De esta manera, Botello cambiará Jalisco por Yucatán y buscará convertirse en una de las piezas importantes de las Leonas, franquicia que se prepara para rugir por primera vez en la Liga Mexicana de Softbol.