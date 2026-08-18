Tamaulipas se queda con el Subcampeonato Nacional

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Selección Tamaulipas de softbol femenil Sub-16 se quedó con el segundo lugar del Campeonato Nacional Infantil de Softbol, celebrado en Durango, luego de caer en la gran final ante Nuevo León.

La novena tamaulipeca fue una de las protagonistas del certamen, mostrando un paso dominante durante gran parte de la competencia y manteniéndose invicta hasta llegar al duelo por el campeonato.

En la fase de grupos, Tamaulipas ganó sus primeros tres compromisos al imponerse a Sinaloa, Estado de México y Laguna, con pizarras de 12-6, 10-0 y 17-0, respectivamente.

Posteriormente, cerró esta etapa con un triunfo de 6-2 sobre Coahuila B, resultado que confirmó el buen momento del representativo tamaulipeco y le permitió avanzar a la ronda definitiva.

SUFREN, PERO AVANZAN A LA FINAL

En Semifinales, Tamaulipas enfrentó a Coahuila A, uno de los conjuntos protagonistas del Campeonato Nacional.

El encuentro resultó mucho más cerrado para las tamaulipecas, que tuvieron que emplearse a fondo para conseguir una apretada victoria de 6-5 y asegurar su boleto al partido por el título.

NUEVO LEÓN FRENA A TAMAULIPAS

Ya en la gran final, Tamaulipas se encontró con un sólido representativo de Nuevo León que terminó frenando el paso de las tamaulipecas.

La novena neoleonesa se impuso 9-1, dejando a Tamaulipas con el segundo lugar del Campeonato Nacional.

Pese al resultado de la final, la Selección Tamaulipas cerró una destacada participación en Durango, al colocarse entre las dos mejores novenas del país y regresar a casa con el subcampeonato nacional de la categoría Sub-16.