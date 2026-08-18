Representan atletas tamaulipecos a México en el Mundial Juvenil IMMAF 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un total de cinco atletas tamaulipecos y un entrenador integrarán la delegación mexicana que participará en el Campeonato Mundial Juvenil IMMAF 2026, uno de los principales eventos internacionales de artes marciales mixtas, que se llevará a cabo del 16 al 23 de agosto en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Entre los seleccionados destaca el tamaulipeco José Manuel Hernández Sandoval, quien competirá en la categoría Juvenil C y llegará a esta cita internacional como actual campeón mundial de la IMMAF, título que conquistó en 2025.

El atleta, oriundo de Tampico, cuenta además con experiencia en competencias nacionales, panamericanas e internacionales, por lo que buscará refrendar su condición de campeón y volver a subir al podio en esta edición del certamen mundial.

Junto a Hernández Sandoval, Tamaulipas estará representado por José Alfredo Hernández Sandoval, quien participará en Juvenil D; Xavier Nicolás Hernández Mejía, también en Juvenil D; Karla Guadalupe Hernández Mejía, en Juvenil C; y David Alberto Saldaña Guzmán, en Juvenil A.

La delegación tamaulipeca será encabezada por el entrenador Fidel Ricardo Rodríguez Vega, quien acompañará a los cinco atletas durante su participación en Abu Dhabi.

Los seleccionados fueron convocados como resultado del trabajo realizado durante los últimos años, con procesos de preparación, participación en competencias nacionales e internacionales y resultados que les permitieron formar parte de la Selección Nacional Mexicana.

Para este compromiso, el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), que dirige Manuel Virués Lozano, brindó apoyo a los atletas y al entrenador, como parte del respaldo a deportistas tamaulipecos que representan al estado y al país en escenarios internacionales.

La delegación programó su traslado del 14 al 24 de agosto, con el objetivo de cumplir con el proceso de concentración, competencia y regreso a México.

Con cinco atletas y un entrenador, Tamaulipas tendrá presencia en una de las competencias juveniles más importantes de las artes marciales mixtas a nivel mundial.