Tamaulipas tendrá dos nuevas secretarías, anuncia Américo

-Será la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Innovación e Inteligencia Digital; estructura estará acorde al gobierno federal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que elevar a rango de secretaría al Instituto de las Mujeres y a la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital permitirá estar en sintonía con la estructura del Gobierno Federal y contar con mayor capacidad operativa, pero aclaró que su incorporación al gabinete estatal no tiene un impacto presupuestal en las finanzas de Tamaulipas.

“Se va a hacer esta consideración en el sentido de equiparar algunas condiciones a nivel nacional, federal, como la Agencia Digital y el Instituto de la Mujer, para estar en sintonía con las autoridades federales y tenerlas en rango de secretaría, y afortunadamente no tiene un impacto presupuestal, es nomás denominación y las atribuciones y facultades de las personas que van a estar a cargo, que son la misma estructura, pero ahora con esa denominación”, expuso el gobernador.

En entrevista con los medios de comunicación, a su arribo a Palacio de Gobierno, luego de presidir la reunión de la Mesa de Paz en el C-3 de esta capital, el mandatario tamaulipeco indicó que cada dependencia tendrá cada vez una mayor capacidad operativa, “desde el punto de vista estructural es prácticamente el mismo presupuesto”, mencionó.

La Secretaría de las Mujeres fortalecerá las políticas públicas para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.

Por su parte, la Secretaría de Innovación e Inteligencia Digital será responsable de conducir las políticas estatales en materia de gobierno digital, tecnologías de la información, telecomunicaciones, datos abiertos, ciberseguridad e inteligencia artificial, además de coordinar la simplificación y digitalización de trámites y servicios, la atención ciudadana y la interoperabilidad de sistemas gubernamentales.

Respecto a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, indicó que se seguirán consolidando proyectos desde el punto de vista de la condición hidráulica, para continuar con los proyectos de vivienda y en materia de salud con el acompañamiento del Gobierno Federal en infraestructura, equipamiento y con el fortalecimiento del recurso humano que se incorpora, sobre todo de enfermeras y médicos especialistas, para cubrir estas capacidades que tienen ahora las unidades hospitalarias del Estado.

“Se han ido conjuntando este tipo de situaciones con mucha disposición de los apoyos, tanto en este caso del ISSSTE como del IMSS-Bienestar, y seguimos trabajando constantemente con la Presidenta en el ámbito de la salud”, mencionó.