UAT y Gobierno de Tamaulipas fortalecen alianzas para consolidar el desarrollo estratégico del estado

Tampico, Tam.; 18 de agosto de 2026.

Con el fin de establecer las bases operativas para continuar impulsando acciones conjuntas en favor del desarrollo sostenible y el bienestar social, el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, y el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, firmaron la renovación del Convenio Marco de Colaboración Institucional.

Este acuerdo normativo consolida el posicionamiento de la UAT como la aliada técnica para la innovación y la docencia en la entidad. A través de este instrumento legal, la casa de estudios refrenda al Gobierno de Tamaulipas la aportación de su vasta red de laboratorios, centros de investigación y claustro docente para impulsar proyectos de vinculación comunitaria, intercambio tecnológico y formación continua, fortaleciendo el patrimonio intelectual y social de las y los tamaulipecos.

En su mensaje, el gobernador Américo Villarreal ponderó el trabajo coordinado y de estrecha vinculación que se mantiene entre las distintas dependencias del Gobierno del Estado y la comunidad científica de la UAT.

Al celebrar el acuerdo, cuyo protocolo tuvo como marco la apertura del ciclo escolar Otoño 2026 de la UAT, en el Campus Tampico, el mandatario estatal resaltó de forma especial la colaboración de la Universidad en los proyectos diseñados para atender las necesidades reales de la entidad, destacando los estudios especializados para el desarrollo portuario y logístico, así como el control de plagas agrícolas y ganaderas.

En la ceremonia, realizada en el Aula Magna del Centro Universitario Sur, y transmitida en vivo por las redes sociales oficiales, Américo Villarreal dio la bienvenida a los más de 43 000 estudiantes que inician clases en la UAT, exhortándolos a asumir su rol como agentes de cambio en la entidad.

Reafirmó a los jóvenes su política educativa alineada con la visión del humanismo mexicano bajo la premisa: «Educación, educación y más educación», y enfatizó las amplias oportunidades de desarrollo que les ofrece la entidad en áreas estratégicas como comercio internacional, energía, logística, agricultura, ganadería y desarrollo portuario.

Por su parte, el rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que la renovación de este acuerdo consolida una voluntad de trabajo compartido, subrayando el papel estratégico que desempeña la Universidad en el desarrollo académico y científico en Tamaulipas.

Señaló que este marco colaborativo fortalece los programas de práctica profesional, servicio social e investigación aplicada, permitiendo que el talento de alumnos y docentes se despliegue directamente en los sectores productivos y gubernamentales.

«Más que la firma de un documento representa la voluntad de trabajar juntos, de poner el conocimiento de la Universidad al servicio de Tamaulipas, y de generar mayores oportunidades para nuestros jóvenes», expresó Dámaso Anaya.