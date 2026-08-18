Entrega Lalo Gattás calle pavimentada en Las Misiones.

Cd. Victoria, 18 de agosto de 2026.- Cerca de la gente y cumpliendo su palabra, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, entregó este día 3 mil 100 metros cuadrados de carpeta asfáltica en el Fraccionamiento Las Misiones, obra que significa seguridad y mejor calidad de vida para los habitantes de ese importante sector.

A nombre de los beneficiarios, la señora Alejandra Maldonado Zárate reconoció el esfuerzo del gobierno que encabeza el alcalde de Victoria y su Cabildo al escuchar y atender las necesidades de los victorenses; «acciones que realmente generan beneficio», expresó agradecida la vecina de Las Misiones.

Con el secretario de Obras Públicas Eusebio Alfaro Reyna, secretarios de área e integrantes del Cabildo, cortó el listón inaugural de siete cuadras de carpeta asfáltica en la calle Misión Tres Palacios, entre Michoacán y calle Misión de Loreto en una superficie de 3,132 M2.

«No nos rajamos por dejar bien bonita a Victoria», dijo Lalo Gattás al anunciar un ambicioso programa de rehabilitación de vialidades en calles primarias, secundarias y terciarias en accesos de colonias.