Zertuche advierte turbulencias en elecciones de Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Martes 18 de Agosto del 2026

El diputado local de Morena, Armando Javier Zertuche Zuani, reconoció que las próximas elecciones en Tamaulipas serán turbulentas y complejas, debido al número de aspirantes y la competitividad que se espera en la renovación de diputaciones locales, federales y alcaldías.

El legislador aseguró que está comprometido con el proyecto de la Cuarta Transformación, descartando aceptar invitaciones de otros partidos. “No es una transformación cualquiera, es un cambio de sistema de vida, y eso no se logra de la noche a la mañana”, afirmó.

El presidente de la Comisión Especial para estudio y posible reforma integral a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas explicó que la democratización interna de Morena, a través de mecanismos como las encuestas, genera fricciones naturales, pero también fortalece la cultura política.

“En cualquier transición hay turbulencias, y la oposición las aprovecha para generar confusión. Pero es parte del aprendizaje democrático”, señaló.

El diputado de representación proporcional insistió en que la aspiración política es legítima, aunque advirtió que la ambición no lo es. “Se están estableciendo indicadores para filtrar aspiraciones y escoger a los mejores cuadros”, comentó, al subrayar que Morena debe garantizar que quienes participen tengan visión clara y convicción firme.

Sobre los requisitos que el partido ha establecido para sus aspirantes, Zertuche Zuani consideró que son suficientes y que permitirán dar certeza en el proceso de selección. “Ya vemos gente con una visión muy clara y con convicción más firme, esperemos que todo esto sea considerado”, dijo.

El integrante de la 66 Legislatura reconoció que las elecciones de 2027 estarán vinculadas con las de 2028 y 2030, por lo que el partido deberá tomar decisiones estratégicas para cumplir con los compromisos hechos a la sociedad.

Reiteró por último que Morena tendrá que enfrentar una elección turbulenta, pero confió en que el proceso interno permitirá consolidar cuadros sólidos y entregar resultados a la ciudadanía.