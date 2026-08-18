COBAT mantiene matrícula estable y crece demanda en Reynosa y Altamira

Por José Gregorio Aguilar

Martes 18 de Agosto del 2026

El director general del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT), Víctor González Salum, informó que para el ciclo escolar 2026-2027 se registran 6,350 alumnos de nuevo ingreso en primer semestre, cifra que podría aumentar a 6,500 conforme se inscriban jóvenes que llegan de último momento.

“Hoy comenzó el curso propedéutico y algunos planteles reportan más alumnos que los preinscritos, por lo que la matrícula inicial crecerá un poco más”, explicó.

González Salum destacó que la matrícula general del COBAT se mantiene estable respecto al año anterior, aunque en municipios como Reynosa y Altamira la demanda ha crecido significativamente. “Son polos de desarrollo con alta migración y eso se refleja en la inscripción de jóvenes”, señaló.

El directivo subrayó que el COBAT ofrece formaciones laborales básicas adaptadas a la vocación económica de cada región. En el norte del estado, además de la tradicional carrera de tramitación aduanal, este año se introducen nuevas opciones en robótica y electrónica, vinculadas al auge de la industria maquiladora y de los semiconductores.

“La ventaja del COBAT es que nuestros egresados pueden continuar estudios universitarios o incorporarse al mercado laboral. Las nuevas formaciones responden a las necesidades de la industria y hacen más atractivo el bachillerato para los jóvenes”, puntualizó