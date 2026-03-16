COBAT lanza app pionera para detectar problemas emocionales en jóvenes

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 15 de marzo del 2026

El Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT), dirigido por Víctor González Salum, se convirtió en pionero al implementar una aplicación móvil para que los alumnos expresen sus emociones y reciban atención inmediata en caso de detectar situaciones de riesgo.

“Hace 20 días agregamos a la App Cobat un botón llamado Tu espacio, tu voz. Ahí los alumnos pueden expresar si se sienten tristes, deprimidos, acosados o violentados. La aplicación clasifica la situación y, si es grave, activa un semáforo rojo que alerta al psicólogo o al director del plantel”, explicó González Salum.

En apenas dos semanas, la función ha registrado más de 500 interacciones, algunas de prueba, pero también casos que requirieron intervención directa. El sistema permite identificar al alumno por matrícula y activar el departamento psicopedagógico, incluso en planteles donde no hay psicólogos.

El COBAT atiende actualmente a 18 mil estudiantes en 64 centros educativos de 35 municipios. González Salum reconoció que los problemas socioemocionales son una realidad en la educación media superior a nivel nacional, especialmente en ciudades con mayor índice de violencia familiar.

“Los jóvenes hoy se comunican más con el celular que con otras personas. Esta herramienta nos permite contener y derivar los casos a las instancias correspondientes, como Salud, DIF o centros de intervención juvenil”, añadió.

El director subrayó que el COBAT es el primer subsistema en el estado en aplicar esta estrategia, ya presentada ante la CEPEMS para que pueda replicarse en otros subsistemas