Gobierno analiza extender estímulos fiscales en abril

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 15 de marzo del 2026

El alivio para los bolsillos de los contribuyentes podría continuar en abril. Marcelo Olán Mendoza, director de Oficinas Fiscales y Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, adelantó que se estudia la posibilidad de mantener las facilidades de pago a deudores de control vehicular y licencias, tras un primer trimestre con resultados alentadores en la recaudación.

El funcionario explicó que el reto para este 2026 es alcanzar una meta de 12 mil millones de pesos en ingresos, sin golpear la economía de los ciudadanos. Por ello, los estímulos aplicados en los primeros meses del año —como el pago único para ponerse al corriente en derechos vehiculares de modelos 2011 y anteriores, así como descuentos en refrendos y licencias— podrían extenderse.

“Estamos preparados para ampliar los ahorros en abril, siempre que el comportamiento de la recaudación lo permita”, señaló Olán Mendoza.

Hasta ahora, el balance es positivo: en el primer bimestre se recaudaron casi 3 mil millones de pesos, y se espera que marzo supere los mil millones. Con esos números, la Secretaría de Finanzas podrá decidir si prolonga los beneficios.

El director subrayó que ofrecer facilidades ha demostrado ser una estrategia eficaz: los contribuyentes responden mejor cuando se les da oportunidad de regularizarse sin cargas excesivas. “En la medida en que se ofrezcan estímulos, la recaudación se mantiene o incluso se incrementa”, afirmó.

La decisión final se tomará tras el análisis del primer trimestre, pero Olán Mendoza no dudó en que los estímulos podrían ampliarse. El objetivo es doble: apoyar a los ciudadanos y garantizar que el gobierno estatal cumpla con su meta de ingresos.

De confirmarse la extensión, abril se convertiría en un mes clave para consolidar la estrategia fiscal de 2026, que busca equilibrar responsabilidad financiera con sensibilidad social.