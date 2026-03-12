Análisis para la Extensión de Estímulos Fiscales en Tamaulipas y Advertencia sobre Fraudes Digitales

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. – Actualmente se está llevando a cabo un análisis y evaluación sobre la posibilidad de extender el decreto de estímulos fiscales para los contribuyentes, reveló el titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado Carlos Irán Ramírez González.

En entrevista a su llegada a Palacio de Gobierno, informó que actualmente se está llevando a cabo un análisis y evaluación sobre la posibilidad de extender el decreto de estímulos fiscales para los contribuyentes.

“Sí existen las posibilidades para que haya una extensión del decreto de los estímulos fiscales”, refirió.

El Secretario indicó que la decisión final y la comunicación oficial sobre cualquier ampliación se dará a conocer a través de los canales oficiales.

“La primera semana de abril estaremos comunicándolo”, puntualizó.

Ramírez González hizo un llamado a. la ciudadanía “a no dejarse engañar”, y lanzó una advertencia contra fraudes digitales.

Ramírez González hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para que no se dejen engañar por portales falsos que han circulado recientemente, incluso suplantando su identidad o la de la Secretaría.

“No caigan en esto”, acotó.

Subrayó que la única fuente autorizada para obtener información oficial es la página web de la Secretaría de Finanzas.

Cabe señalar que actualmente, los estímulos fiscales activos incluyen beneficios para el pago de:

Vehículos modelo 2011 y años anteriores.

• Vehículos modelos 2012 a 2017.

• Vehículos modelos 2012 a 2017. Pago del refrendo vehicular, cuyo porcentaje de descuento disminuye conforme avanzan los meses.

Estímulos para el pago de licencias.

El objetivo de esta estrategia destacó el titular de la Secretaría de Finanzas, es beneficiar el bolsillo de los ciudadanos cumpliendo con la normatividad, pero minimizando el impacto económico.