Crea municipio el primer Consejo Victorense de la Juventud.

Cd. Victoria, 1 de octubre de 2026.- Con voto unánime del Cabildo, fue formalizada la creación del Consejo Victorense de la Juventud, el primero que se constituye en el estado Tamaulipas y que se convierte en un espacio de diálogo para que las y los jóvenes compartan ideas, inquietudes y propuestas.

En la septuagésima quinta sesión pública ordinaria, el cuerpo colegiado municipal determinó con su voto a favor el reconocimiento a este Consejo Municipal que nace en las calles y en las aulas de la opinión de 114 mil jóvenes victorenses, la propuesta la presentó el regidor Enrique Silva Hernández.

Por igual, la mayoría en el Cabildo determinó la adquisición de un predio de 33 hectáreas destinado a reserva territorial para la expansión del relleno sanitario; su capacidad está al límite y es necesaria su ampliación, sustentó el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Alfredo Vanzzini.

También fue autorizada la creación de una comisión que tendrá como responsabilidad la organización, evaluación y elaboración de la terna que será presentada al Honorable Cabildo para el nombramiento del juez del Tribunal de Justicia Administrativa Municipal periodo 2027-2031