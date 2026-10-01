Inversión francesa genera desarrollo industrial en Tamaulipas

Ciudad de México.-

Con una inversión francesa acumulada de 435 millones de dólares desde 2006 y más de 14 empresas que generan alrededor de 4 mil 300 empleos, Tamaulipas mantiene una importante presencia en la relación económica entre México y Francia, de acuerdo con los datos presentados en el Informe Económico Francia–México 2026.

En representación de la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, el subsecretario de Desarrollo Sostenible, Competitividad y Comercio Exterior, Luis Armando Cantú, asistió a la presentación de este documento, en el marco de la conmemoración de 200 años de relaciones entre ambos países.

El encuentro contó con la participación de la subsecretaria de Economía federal, Ximena Escobedo; el ministro de Comercio Exterior de Francia, Nicolas Forissier, y la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, quienes presentaron un panorama de los vínculos económicos entre ambas naciones.

El informe destaca la presencia de Schneider Electric en Reynosa, cuya planta cuenta con cerca de 850 colaboradores, como ejemplo de las capacidades que ofrece Tamaulipas para el desarrollo de operaciones industriales de alto valor.

La empresa reconoce en la entidad una ubicación estratégica, talento especializado y una sólida vocación industrial, condiciones que favorecen su operación y forman parte de las ventajas que el estado promueve ante inversionistas internacionales.

Como parte de la estrategia que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Economía, a cargo de Ninfa Cantú Deándar, trabaja en el fortalecimiento de las relaciones internacionales para atraer inversiones, impulsar nuevas tecnologías y ampliar las oportunidades de empleo para las y los tamaulipecos.

Con esta vinculación, Tamaulipas busca abrir nuevas oportunidades de colaboración con empresas francesas, promover sus ventajas competitivas y atraer proyectos que fortalezcan la industria y generen más empleos en el estado.