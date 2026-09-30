PRI cuestiona simulación en salud: “¿Ya estamos mejor que Dinamarca?”

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 30 de septiembre de 2026

El presidente del PRI en Tamaulipas, Bruno Díaz Lara, criticó el estado actual del sistema de salud en la entidad y cuestionó el video difundido hace días por la ex secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, a quien acusó de evadir responsabilidades.

“Es lamentable que el tema de salud en Tamaulipas siga siendo noticia. Vemos a una exsecretaria negando responsabilidades. Nosotros lo hemos dicho: quien se mete con la salud debe enfrentar la justicia, porque no podemos permitir que se haga negocio con algo tan sensible”, señaló.

El líder priista hizo un fuerte reclamo a las administraciones de Morena, porque en dependencias como la de Salud, la impunidad se pasea libremente mientras que la corrupción, tanto la del pasado como la del presente, se exhibe ante unas autoridades que no pasan de formular declaraciones y no dar resultados.

Díaz Lara recordó que en la actual administración estatal ya han pasado tres secretarios de Salud, y que el primero de ellos sigue impune pese a los señalamientos de corrupción.

En su opinión, el de Morena es un gobierno de simulación. “Los gobiernos no pueden seguir simulando. Han venido a inaugurar hospitales y casas habitación, pero la pregunta es: ¿ya hay medicinas, ya hay atención de calidad, ya hay seguridad, ya hay empleo?”, cuestionó.

A este respecto, el dirigente priista ironizó sobre las promesas de Morena en materia de salud: “¿A poco ya estamos mejor que Dinamarca o somos el mejor del mundo? Por supuesto que no”.

Finalmente, reiteró que el PRI seguirá alzando la voz para exigir resultados reales: “Lo que pedimos es que se investigue y se llegue a las últimas consecuencias. Los tamaulipecos necesitan soluciones, no discursos”.