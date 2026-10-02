Concluye el 15 de octubre obtención de media cartilla.

Cd. Victoria, 1 de octubre de 2026.- La Junta Local de Reclutamiento en Victoria, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, informa que la fecha de cierre para realizar el trámite de alistamiento y obtención de la media Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional concluye este 15 de octubre.

Información dirigida a los jóvenes nacidos clase 2008 y remisos que no han realizado el trámite correspondiente y que a fin de poder dar cumplimiento a las actividades del proceso, la Junta de Reclutamiento les informa que deberán obtener una cita en la página oficial cerofilas.x10.mx

La SEDENA a través de la Comandancia de la 48/a Zona Militar con sede en esta capital y la Junta de Reclutamiento en Victoria te invitar a no dejes pasar esta fecha y realiza tu trámite dentro del plazo establecido.