Prevén cosecha de cientos de toneladas de miel con más de 21 mil colmenas en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 16 de marzo.- Con la llegada de la primavera, más de 21 mil colmenas instaladas en Tamaulipas entran en la etapa de mayor actividad productiva, lo que permite anticipar una cosecha de miel que podría sumar cientos de toneladas durante el ciclo principal del año.

El incremento en la producción se relaciona con la temporada de floración que comienza entre marzo y abril, cuando diversas especies vegetales generan abundante néctar y favorecen el trabajo de las abejas en los apiarios.

En condiciones favorables, cada colmena puede producir entre 20 y 30 kilogramos de miel durante la etapa más intensa de cosecha, volumen que al multiplicarse por las colmenas existentes en el estado representa una producción considerable para el sector apícola.

Las colmenas se encuentran distribuidas principalmente en zonas rurales de municipios como Güémez, Llera, Hidalgo y Victoria, además de comunidades ubicadas en la región cañera del centro del estado.

En estas áreas la apicultura es desarrollada en su mayoría por pequeños y medianos productores que dependen de las condiciones climáticas y de la presencia de vegetación natural para sostener la actividad.

Durante la primavera florecen plantas como el mezquite, el huizache y diversas especies silvestres, lo que permite a las abejas recolectar mayores cantidades de néctar y aumentar la producción de miel.

Antes de que inicie la temporada fuerte, los apicultores realizan trabajos de revisión en las colmenas desde finales del invierno, fortaleciendo las colonias y preparando los apiarios para aprovechar el periodo de mayor productividad.

Además de la miel, la actividad apícola también genera productos como cera, propóleo y polen, aunque los productores advierten que el sector enfrenta retos constantes como la variabilidad climática, la presencia de plagas y la reducción de áreas con vegetación natural.