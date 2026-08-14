Morena inicia proceso interno para elegir candidatos a presidencias municipales en Tamaulipas

Por: José Medina

El partido Morena iniciará en septiembre el proceso interno para definir a sus candidatos a las presidencias municipales de Tamaulipas, mediante un esquema que contempla encuestas y deberá garantizar la equidad de género.

Rómulo Pérez Sánchez, presidente del Consejo Político Estatal de Morena Informó que la convocatoria podría emitirse a finales de agosto, aunque todavía no existe una fecha definida.

“Estamos esperando que a finales de agosto se emita la convocatoria.

«No hay una fecha precisa, pero desde septiembre podrán ir presentando los requisitos que establezca”, señaló.

La nueva ruta establecida por el Comité Nacional del partido dará prioridad a la selección de perfiles para las alcaldías, por lo que el proceso comenzará con las candidaturas a presidencias municipales y no con las diputaciones federales, como se había planteado inicialmente.

De acuerdo con Pérez Sánchez, la convocatoria definirá los requisitos y mecanismos de selección, entre los que se contempla la aplicación de encuestas para determinar los perfiles mejor posicionados.

El dirigente estatal sostuvo que el método busca reducir conflictos internos durante la definición de candidaturas, además de cumplir con las disposiciones electorales de Tamaulipas en materia de equidad de género.

Mientras se publica la convocatoria, Morena mantiene asambleas con militantes y ciudadanos en distintos municipios del estado.