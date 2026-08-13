Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como resultado de la convocatoria impulsada por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía, 11 empresas tamaulipecas cumplieron con los requisitos establecidos para participar en la Feria de Proveedores Virtual SuperISSSTE 2026 Tampico, accediendo a un espacio de vinculación orientado a generar nuevas oportunidades de negocio y comercialización.
La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que este proceso permite identificar y acompañar a empresas con condiciones para acercarse a nuevos compradores y canales comerciales, fortaleciendo sus capacidades para ampliar mercados y generar nuevas oportunidades de crecimiento.
Las empresas que avanzaron en este proceso son originarias de Ciudad Victoria, Tampico, El Mante, Nuevo Laredo y Altamira, y representan una oferta diversa de productos, entre ellos, cuidado de la piel, artículos de limpieza e higiene, quesos, miel, granola, machacado, salsas, alimentos preparados y galletas integrales.
Las marcas Lalki, Qimsa, La Hacienda, Precli, El Barrigón, Zapien, Leyca, Un Dulce Placer, Menumex, Machacado Tamaulipas y Don Bon Bon participaron en mesas virtuales de negociación, en las que presentaron sus productos como parte del proceso de vinculación y seguimiento comercial.
Cantú Deándar señaló que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, la política económica estatal busca generar condiciones para que las micro, pequeñas y medianas empresas fortalezcan su competitividad, profesionalicen su oferta y accedan a nuevas oportunidades de negocio.
A través de la subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, se mantiene el acompañamiento y seguimiento a las 11 empresas que cumplieron con los requisitos de la convocatoria, con el propósito de fortalecer su preparación comercial y facilitar su acercamiento con posibles compradores y nuevos mercados.
La Secretaría de Economía continuará impulsando convocatorias y esquemas de vinculación que permitan a las empresas tamaulipecas fortalecer sus capacidades, abrir nuevos canales de comercialización y generar mayor valor desde sus comunidades, contribuyendo al desarrollo económico y a una prosperidad compartida en Tamaulipas.