PAN abre la puerta a alianzas con PRI y MC; no descarta diálogo con la Columna Pedro J. Méndez

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 13 de Agosto del 2026

El secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, César Verástegui Ostos, afirmó que la nueva dirigencia de Acción Nacional está dispuesta a trabajar con quien sea necesario para recuperar espacios políticos en Tamaulipas, incluyendo la posibilidad de diálogo con la Columna Cívica Pedro J. Méndez, organización regional con presencia en Hidalgo.

Verástegui recordó que en procesos anteriores ya hubo acercamientos con dicha agrupación, aunque aclaró que fue por mérito del PRI. “Nos interesa hacer alianza con el PRI y con toda aquella gente que quiera abonar a que la oposición pueda ganar. Si Movimiento Ciudadano quiere sumarse, necesitamos la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional”, señaló.

El legislador federal reiteró que Acción Nacional trabajará en los 43 municipios y 22 distritos locales, buscando apoyo de diversos sectores, aunque reconoció que el tema de la Columna Pedro J. Méndez no depende directamente de ellos.

Por su parte, la presidenta estatal del PAN, Gloria Elena Garza Jiménez, confirmó que se buscará concretar una alianza con el PRI e incluso con Movimiento Ciudadano, con el objetivo de enfrentar al bloque conformado por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo.

Garza Jiménez adelantó que las negociaciones con el PRI comenzarán una vez concluido el proceso de entrega-recepción en el comité estatal. “Estamos convencidos de que debemos ir juntos todos los que buscamos que Morena salga del gobierno para tener mejores resultados”, expresó.

La dirigente panista subrayó que la decisión final no depende únicamente de la dirigencia estatal, sino también del compromiso del Comité Ejecutivo Nacional y de la disposición del PRI.

Para concluir, aseguró que Acción Nacional hará lo propio para recuperar el estado. “Estamos convencidos de que Tamaulipas se volverá a pintar de azul”, dijo.