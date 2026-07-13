Gloria Garza y “Truko” Verástegui toman control del PAN rumbo a 2027

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La fórmula integrada por Gloria Garza Jiménez y el diputado federal César Verástegui Ostos obtuvo una tendencia favorable en la elección interna del Partido Acción Nacional (PAN) para encabezar la dirigencia estatal durante el periodo 2026-2027, de acuerdo con los resultados preliminares dados a conocer tras la jornada interna.

La elección es considerada de alta relevancia política porque la nueva dirigencia tendrá la responsabilidad de reorganizar al partido y definir la estrategia rumbo al proceso electoral de 2027, cuando se renovarán alcaldías, diputaciones locales y federales, además de comenzar la construcción de candidaturas para la sucesión gubernamental.

Analistas y actores políticos consideran que, aunque Gloria Garza asumirá la presidencia estatal del PAN, la presencia de Verástegui como secretario general fortalece su liderazgo dentro del panismo tamaulipeco, al tratarse de una de las figuras de mayor peso político de la oposición en el estado y ex candidato a gobernador en 2022.

El resultado también es visto como una muestra de la reconfiguración de fuerzas al interior del PAN, en momentos en que el partido busca reposicionarse frente a Morena y sus aliados de cara a las elecciones de 2027.

Con la validación oficial pendiente, la nueva dirigencia iniciará los trabajos de fortalecimiento territorial y la definición de la ruta política que seguirá el PAN en Tamaulipas durante los próximos meses.