Invitan a participar en la Liga de Futbol Infantil y Juvenil INDE Tamaulipas

Con el objetivo de fomentar la práctica del futbol entre niñas, niños y jóvenes de Ciudad Victoria, continúa abierta la invitación para formar parte de la Liga de Futbol Infantil y Juvenil INDE Tamaulipas, que disputará el Torneo “Lic. Enrique de la Garza Ferrer”.

La competencia reunirá equipos de distintas categorías varoniles: 2021-2022, 2019-2020, 2017-2018, 2015-2016, 2013-2014, 2011-2012 y 2009-2010. En la rama femenil podrán participar las categorías 2011-2013, 2014-2016 y Libre.

Los encuentros se celebrarán en diferentes sedes de Ciudad Victoria, entre ellas las canchas Enrique Borja, Américo Amigo y Adriana González, además de las unidades deportivas Revolución Verde y Norponiente.

La organización informó que habrá premiación con trofeos y medallas para los equipos que finalicen en el primero, segundo y tercer lugar de cada categoría. También se entregarán reconocimientos individuales al mejor jugador, mejor portero, campeón de goleo y al equipo con juego limpio.

Las inscripciones permanecen abiertas para clubes, escuelas y equipos interesados en formar parte del certamen, que busca brindar un espacio de competencia y desarrollo para el talento futbolístico de la capital tamaulipeca.

Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 834 314 2398.