Tamaulipas le invierte 16 mdp a la Gimnasia

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.-

El titular del INDE Tamaulipas, Manuel Virues Lozano, manifestó que el Estado, está haciendo una fuerte inversión en el tema de la disciplina de Gimnasia Rítmica, esto tras la compra de equipamiento con un monto de 16 millones de pesos.

“El equipo de Gimnasia Artistica es Gimnnova, el cual proviene de Francia, por lo que tentativamente estaría llegando el 26 de octubre a la aduna de Veracruz”

Aclarando que el equipamiento se estará instalando en la Unidad Deportiva Siglo XXI, y este debe de estar listo para el primero de noviembre.

“En su mayoría se estará equipando a la Gimnasia, aunque también ayuda a las disciplinas de Judo Luchas Asolaciones y acondicionamiento físico”.

Explicó que con esto se estaría dando un impulso importante al deporte de Tamaulipas, donde se busca estar dentro de los primeros lugares a nivel nacional.