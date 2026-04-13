Caso Servando López: INDE responsabiliza al entrenador

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 13 de abril de 2026

El caso del joven pugilista Servando López, quien quedó fuera de las competencias nacionales en Zacatecas por no haber sido notificado a tiempo del pesaje, sigue generando polémica. Mientras los padres denuncian negligencia de los delegados, el titular del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), Manuel Virués Lozano, asegura que la responsabilidad recae en el entrenador.

Como se recordará, los padres de Servando señalaron que nunca se les informó sobre el horario del pesaje, lo que derivó en la descalificación del joven. Acusaron a los delegados de omisión y de haber dejado fuera al deportista pese a que estaba inscrito y listo para competir.

En entrevista a su arribo a la ceremonia de honores de este lunes, Virués Lozano explicó que el INDE sí apoyó al entrenador en traslados y logística, incluso permitiendo que Servando viajara en el camión oficial. Sin embargo, sostuvo que el error fue del entrenador Nelson Chapa, quien no revisó los horarios de pesaje que se entregaron en la reunión de delegación.

“El Instituto del Deporte no incurrió en omisión; fue el entrenador quien no verificó los horarios”, afirmó Virués. Añadió que el reglamento es claro: si no se cumple el pesaje en el tiempo establecido, no hay posibilidad de competir.

El propio titular del INDE reconoció que la situación “pesa y duele”, pero insistió en que se trata de un deporte federado y organizado bajo la convocatoria de la CONADE y la Federación, por lo que no hay margen para excepciones.

Mientras la familia habla de falta de apoyo institucional y de negligencia de los delegados, la autoridad asegura que cumplió con su parte y que el error fue individual. El resultado es el mismo: un joven boxeador quedó fuera de la competencia nacional por un detalle administrativo.

Pero el caso de Servando no es el único; de acuerdo con la diputada Cynthia Jaime Castillo, presidenta de la Comisión del Deporte, ha recibido por lo menos otros dos casos similares.

Estos casos reflejan la fragilidad del sistema deportivo: entre reglamentos rígidos y deslindes institucionales, los sueños de los atletas pueden perderse en un papel mal revisado. Los padres denuncian negligencia, el INDE responsabiliza al entrenador, y al final el único que paga es el deportista