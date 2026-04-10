Arrancan remodelaciones de canchas en Ciudad Victoria rumbo al Mundial Social 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Gobierno de Tamaulipas puso en marcha una importante inversión en infraestructura deportiva dentro del programa Mundial Social 2026, con trabajos que se realizan en la cancha Américo Amigo de la Unidad Deportiva Siglo XXI de Ciudad Victoria.

Manuel Virués Lozano, director general del INDE Tamaulipas, destacó que estas acciones forman parte de un proyecto más amplio que busca fortalecer la infraestructura deportiva en la entidad.

“Gracias al apoyo de nuestro gobernador Américo Villarreal, ya se realizan estos trabajos en distintas canchas de futbol para celebrar el Mundial Social; ha sido una inversión importante por parte de los gobiernos federal y estatal, y pronto se podrán disfrutar estos espacios deportivos”, señaló.

Las labores contemplan el cambio de pasto sintético, limpieza de superficies y, en caso necesario, la nivelación de la base del terreno, con el objetivo de mejorar las condiciones de juego y garantizar espacios adecuados para la práctica del futbol.

A esta intervención se suma la remodelación de la cancha Enrique Borja en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, así como la construcción de una nueva cancha de pasto sintético en la Unidad Deportiva Norponiente.

Además, en otros municipios del estado también se llevan a cabo trabajos enfocados en la creación de nuevos espacios y la rehabilitación de instalaciones ya existentes, como parte de una estrategia integral para impulsar el deporte social.