Panteras logran bicampeonato en básquetbol del INDE

Redacción

Ciudad Victoria.- Con una gran demostración de juego de conjunto y poder ofensivo, Panteras conquistó el título del Torneo de Básquetbol del INDE, dentro de la categoría libre femenil, al derrotar en la final a Valkirias con un marcador de 42 puntos a 15.

Con este triunfo el equipo dirigido por Narda Salceda y Jéssica Navarro obtuvo el bicampeonato, ya que en la anterior edición también fueron campeonas, y contra el mismo equipo Valkirias; en lo que ya se ha convertido un clásico en la categoría.

La final se realizó la noche del miércoles en la duela del Gimnasio Manuel Raga, encuentro al cual llegaron ambos equipos con un excelente desempeño.

Desde el primer cuarto las integrantes de Panteras marcaron un dominio en el marcador el cual ya no perderían durante el resto del partido.

Por parte de las campeonas destacaron como anotadoras Vicky González con 13 puntos anotados, Michel González con 12 y Nina López con 11.

Al terminar la final se realizó la premiación, entregando sus medallas de segundo lugar a las jugadoras de Valkirias; así como medallas y trofeo a las campeonas.

Como parte del mismo torneo de Básquetbol del INDE también recibieron sus medas de segundo lugar, las integrantes de Panteras pero dentro de la categoría veteranas, quienes durante todo el partido estuvieron alentando con mucho ánimo a sus compañeras de club.

CAMPEONAS:

Vicky González

Tania Aguilar

Nina López

Michel González

Jessica Navarro

Male González

Grazcia Aguilar

Adriana Dávila

Thalía Tuexi

Leslie Guerrero

Yareli Gamboa

Coach: Jéssica Navarro y Narda Salceda