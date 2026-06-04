Necaxa incorpora a portero victorense a sus filas vía convenio con Correcaminos

-El equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas le desea éxito a Leonardo Torres quien ya forma parte del conjunto hidrocálido

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Club de Futbol Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como parte del convenio de colaboración con el Club Necaxa, informa que tras haber sido parte de una visoria realizada por personal de Fuerzas Básicas del equipo hidrocálido, el jugador José Leonardo Torres Hernández se incorpora a las filas de los Rayos.

Leonardo, quien se desempeña en la posición de portero y militó hasta el torneo Clausura 2026 en nuestra filial de Tercera División Profesional, formará parte tanto del conjunto Sub 17 como el representativo de TDP de la escuadra necaxista.

El Convenio de Colaboración recién firmado entre el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, M.V.Z. Dámaso Anaya Alvarado y Alberto Clark, Director de Futbol del Club Necaxa, rinde así sus primeros frutos y brinda certeza a los acuerdos establecidos en este proyecto que fortalece a ambas instituciones.

Con el respaldo de sus padres, don César Torres y la señora Teresa Hernández, así como el seguimiento profesional brindado desde las fuerzas básicas del Club Correcaminos por parte de todo un equipo multidisciplinario en aspectos que formaron los cimientos deportivos, como el seguimiento nutricional y psicológico, Leonardo Torres es hoy una realidad que nos alienta a seguir trabajando por el camino del esfuerzo y la constancia.